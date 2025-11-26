大リーグ公式サイトは25日（日本時間26日）、今オフのFA市場における先発投手のパワーランキング（上位10人）を発表。西武からポスティングシステムを利用してメジャーに挑戦する今井達也投手（27）が4位に入った。今回のFA市場について同サイトは「誰よりも際立ったエース級の投手は存在しないが、4〜6人が来年の先発ローテーションの上位、あるいはそれに近い位置に定着する可能性が高い」と説明した。4位にランク付けし