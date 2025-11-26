日本のマンガ出版社グループが「海賊版マンガサイトをホスティングしていた」としてCloudflareを告発した裁判について、東京地方裁判所は2025年11月に「違法サイトの大規模配信を助長した」として総額5億円の損害賠償をCloudflareに命じました。これに対しCloudflareは反論を述べており、コンテンツ配信ネットワーク事業者の責任に関する問題が注目されています。Cloudflare Says Piracy Liability Ruling Has Global Implications