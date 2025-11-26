人気ラッパーの呂布カルマが２６日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。音楽を目指す若者にアドバイスをした。呂布は現在の音楽界について「音楽で一時飯を食うのは運と頑張り次第で割といける時代になったけど、それで家族養ったり１０年以上となると相変わらず星を掴む様な話だから行けるなら学校も行っといた方がいいし、昼の仕事あるなら大事にした方がいい」と、ミュージシャン志望の若者に、社会で生きて行くために勉強