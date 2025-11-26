５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗が、Ｍ！ＬＫの結成１１周年に際してＳＮＳを更新した。佐野は２６日までにインスタグラムに「Ｍ！ＬＫ結成１１周年」と書き出すと、メンバー全員の集合写真を複数公開。「本当にありがとう１２年目もよろしくね日本を元気にします！！」と感謝と抱負をつづった。この投稿にはファンから「１１周年本当におめでとう」「今年もお祝いできて嬉（うれ）しいで