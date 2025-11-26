フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。11月26日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が、最近社会に多く見られる“謝ったら死ぬ病”について考察した。 勅使川原真衣「今日は『“謝ったら死ぬ病”は性格の問題？』と題して。どうなんですかね？」 武田砂鉄「す