【モデルプレス＝2025/11/26】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が11月24日、ラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー・Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／毎週月曜よる11時8分〜）に出演。ロックバンド・RADWIMPS（ラッドウィンプス）のカバーの秘話を明かした。【写真】ミセス大森元貴、イルミデートのお相手を顔出し公開◆大森元貴、RADWIMPSカバ