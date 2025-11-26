オンラインゲームを通じて知り合った鹿屋市に住む50代女性に「車の修理費が足りない」などとうそをつき、女性から現金20万円をだまし取ったとして、山口市の無職の男（32）が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、山口市の無職の男（32）です。 鹿屋警察署によりますと、男は去年8月中旬、オンラインゲームを通じて知り合った鹿屋市の50代女性に対し、LINEで「車両の修理費が足りない」などとうそのメッセ&