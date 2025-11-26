息子くんの服用意してるんだよぉ〜▶▶最初から読む▶▶毎日すこやか！よちよちアカチャン応援生活イラストレーター・漫画家の倉田けいさんが描いた、息子くんの「1歳・よちよちアカチャン時代」。少しずつ大人の世界に触れ、アカチャンらしい不器用さも見せながら成し遂げていく大きな成長。0歳児とはまた違うアカチャン後半戦の様子に、親たちは愛おしさと尊さが爆発！？ぐんぐん成長していくアカチャンの怒