日銀タカ派シグナル発信、12月会合で利上げ支持が2人増える可能性 日銀が市場にショックを与えないためタカ派シグナルを発信していると関係者の話としてロイターが報じている。急激な円安によるインフレリスクの高まりと政治的圧力が薄れたため日銀は12月に利上げに踏み切る可能性があるという。報道を受け12月利上げ確率は40%台に上昇。 ただ、結局はFOMC次第か。ここ数日、米利下げ観測は高まってきているが依然とし