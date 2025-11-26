器物損壊の疑いで、小千谷市に住むトラック運転手の男（25）が25日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は2024年12月7日午後10時頃、長岡市内の駐車場で、知人の軽自動車の助手席ドアなどを足で蹴って損壊させた疑いです。被害者が「車を蹴られた」と警察に届け出て、警察が捜査していました。警察によりますと、男は助手席のドアのほか、後部のドア、車前面のナンバープレートの計3か所を蹴って凹ませたとい