【魔法少女ダンデライオン】 11月26日発売 価格：770円 「魔法少女ダンデライオン」第3巻帯付き書影 【拡大画像へ】 小学館は、「魔法少女ダンデライオン」第3巻を11月26日に発売した。価格は770円。 第3巻の帯には、舞台「文豪ストレイドッグス」の中原中也役や「鬼滅の刃」の我妻善逸役などで知られる2.5次元俳優の植田圭輔さんからのコメントを掲載。 また、新