LiSAが自身のInstagramを更新し、全国ツアー『LiVE is Smile Always～PATCH WALK～』で秋田を訪れた際のプライベートショットを大量に公開した。 【写真】巨大なナマハゲのお面の前で腕を組んでポーズを決めるLiSA ■LiSAが秋田での初ライブ！グルメも満喫 現在、全国ツアー『LiVE is Smile Always～PATCH WALK～』真っ最中のLiSA。11月24日には、秋田・あきた芸術劇場ミルハ