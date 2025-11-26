育児業界に影響を与えた著名人や出来事などを表彰する「第18回ペアレンディングアワード」が26日に都内で行われ、3部門における受賞が発表された。人気育児雑誌6誌が、1年において育児業界に影響を与えた、タレントや文化人、ヒット商品や出来事などを表彰する同賞。2025年は「ゆとりを生むスマート育児」が主流となった。本年、「ヒト部門」では杉浦太陽、peco、バービー、横山だいすけ、柿谷曜一朗さん、丸高愛実、栗原恵