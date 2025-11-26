オリックスは２６日、アンダーソン・エスピノーザ投手（２７）、アンドレス・マチャド投手（３２）と来季契約が合意に達したと発表した。ともに単年契約とみられ、で来季が３年目となる。今季、２３試合に登板し５勝８敗、防御率２・９８のエスピノーザは「来シーズンもバファローズの一員になれることを大変嬉しく思ってます。皆さんの前でプレーするのが待ちきれません。また、私を信頼してくださった球団に心から感謝してい