¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û SUPER BEAVER¤Î³Ú¶Ê¡Ö·è¿´¡×¤¬¡¢11·î26Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëNEXCOÃæÆüËÜ²ñ¼Ò¾Ò²ðWEB¥àー¥Óー¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£¡ÖÉ¬»à¤ËÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤¿Æ»¤Î¤ê¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊSUPER BEAVER¡Ë ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ò¹µ¤¨¤¿³ØÀ¸¤ä¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢SUPER BEAVER¤Î³Ú¶Ê¡Ö·è¿´¡×¤¬¤â¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»&#12