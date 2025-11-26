片山食品は晩秋〜新春にかけて、季節限定商品とプレゼント企画を展開する。12月12日まで期間限定で大容量の「お！得だね野沢菜めし」「同梅ひじき」（応募券つき）を発売。応募券を 2 枚集めてハガキで応募すると、抽選で新潟県産米食べ比べセットが当たる。生ふりかけ風でご飯や納豆などに使える汎用性を、プレゼント企画を通じて売場で訴求する。年末商品として12月末まで、松前漬3種（松前漬・数の子入りおけさ松前・