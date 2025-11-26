隠岐プラザホテルが、隠岐の冬の味覚を代表する「松葉ガニ漁」の解禁を発表しました。2025年も島根県・隠岐諸島にて漁が本格的に始まり、11月26日に初売りを迎えます。 隠岐プラザホテル「隠岐松葉ガニ」 漁解禁日：11月23日初売り日：11月26日場所：島根県隠岐諸島近海特徴：独自のカニ篭漁による高品質な水揚げ 冬の味覚の王様「松葉ガニ」。隠岐プラザホテルでも毎年提供され、多くの人々を魅了する食材で