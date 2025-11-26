元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の真飛聖（４９）のドレス姿に、ファンがうっとりしている。２６日までにインスタグラムで、自身がアンバサダーを務めているワインを紹介。「オフショット、載せてなかったので〜」とつづり、淡いピンクのドレスに身を包んだオフショットを公開した。胸元が開いたドレス姿にファンからは「お酒を持った天使かとおもいました」「めっちゃ可愛すぎる」「このショット、ほれてまうやろぅ！」