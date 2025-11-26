「人工知能（AI）が民主主義を守る」。ドイツ防衛産業ベンチャー、ヘルシング（Helsing）の社訓だ。独ミュンヘンにあるこの企業は先端ドローンを生産してウクライナに月1000機ほど輸出している。HX−2戦闘ドローンの場合、射程距離が約100キロ、最大時速は220キロだ。AIを搭載した重さは12キロで、タンクや建物破壊用爆弾を載せて敵陣に入り精密爆撃ができる。6月には戦闘機の自動操縦にも成功した。人間の操縦士の生涯の飛行時間