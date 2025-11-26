ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(毎週水曜22:00〜 全6話)の第2話が、26日に配信される。『スキャンダルイブ』場面カット○“未成年と飲酒不倫”というショッキングな見出しが拡散所属俳優・藤原玖生(浅香航大)の“不倫スキャンダル”掲載の告知を受け、芸能事務所社長・井岡咲(柴咲コウ)が対応に奔走する姿が描かれた第1話。記者会見を開いて火消しを試みたものの、ラストには週刊誌記者・平田奏(川口春奈)から、スキャ