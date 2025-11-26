「おまめさん 新味かため炊き丹波黒黒豆」フジッコは、「おまめさん」ブランドの新商品として、黒豆本来の風味としっかりした粒感が味わえる「おまめさん 新味かため炊き丹波黒黒豆」を12月1日から年末限定で発売する。黒豆市場を牽引する同社は、発売40年を超えるロングセラー「おまめさん 丹波黒黒豆」において、多くの消費者からの支持を得ている。近年、ライフスタイルや価値観の多様化が進む中、伝統的な食文化を大切にしなが