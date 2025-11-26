「クリームチーズアイス」赤城乳業は、世界中で愛される「キリ」を販売するベル ジャポンが監修した「クリームチーズアイス」を12月2日に発売する。この商品は、人気のクリームチーズ「キリ」を再現した濃厚なアイスクリーム。爽やかな酸味とコクを再現するため、塩味・酸味・香りを「キリ」に近づけている。乳製品に含まれるチーズは、「キリ クリームチーズ」を100％使用している。乳脂肪分8％以上のアイスクリームグレードとい