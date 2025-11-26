モデルでタレントのアンミカ（53）が25日に放送された日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59)に出演。熱くなったトークを上手に知らせてくれる“プロ”人気女性タレントを明かした。この日は「視聴者のお悩み相談スペシャル」として放送。番組放送開始から4090件ものお悩みが視聴者から寄せられているといい、その中からレギュラー陣らがアドバイスを送った。「複数人で会話するときも自分語りをし続けてしま