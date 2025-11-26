インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、東海オンエアのメンバー「としみつ」とコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zoff｜TOSHIMITSU」を、12月5日に全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストアほかで発売する。また、11月25日から、Zoff公式オンラインストアで先行予約受付を開始した。「としみつ」は愛知県岡崎市を拠点に活動するYouTubeチャンネル登録者数710万人超の6人組動画クリエイ