キリンホールディングスは、”免疫”の仕組みを親子で楽しく学べる体験型イベント「からだウォーズ」を日本科学未来館にて11月26日から1月25日で開催する。同イベントは、ゲームや展示を通じて、免疫の働きを体感しながら学べる内容となっている。からだウォーズ同社グループでは、祖業であるビール事業を通じて培ってきた発酵技術とバイオテクノロジーを活かし、40年以上にわたり”免疫”に関する研究を続けている。その中でもキ