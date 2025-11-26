川粼麻世さんが自身の公式ブログとインスタグラムで、妻で料理研究家・釣り好きとして知られる川粼花音さんと友人の3人でカワハギ釣りを楽しんだことを報告しました。 【写真を見る】【 川粼麻世 】妻とカワハギ釣りを楽しむ「人生初めて釣り師の妻より釣果が高かった」川粼さんは「我々カワハギ夫妻はいやカワサキ夫妻はカワハギ釣りに行って参りました」とユーモアを交えて報告。この日の