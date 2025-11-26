1998年に刊行され、第5回松本清張賞を受賞した横山秀夫による短編推理小説「陰の季節」。事件を中心に扱う警察小説とはひと味違い、警務課調査官という一般警察官の人事責任者である管理部門の警察官が主人公の物語だ。警察という巨大組織における人事や権力闘争、出世と失脚...と、警察内部のリアルな人間模様を描き出している。2000年から2004年にかけては上川隆也、2016年には仲村トオルの主演で映像化もされたヒット作だ。TBS