オリックスは26日、陳睦衡と来季の契約合意を発表した。陳は球団を通じて「1年目の日本プロ野球では、多くのことを学びました。シーズンオフでも日々野球に向き合い、トレーニングに励んでいきます。来年、1日でも早く支配下登録を勝ち取れるように頑張ります」とコメント。陳は1年目の今季、ファームで5試合・15回1/3を投げ、1勝、防御率1.17だった。