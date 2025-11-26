俳優の山本舞香さんは11月25日、自身のInstagramを更新。ファッションブランド「カルバン・クライン」のアイテムを身に着けた姿を披露し、称賛の声が集まっています。【写真】山本舞香の色気あふれる肌見せコーデ肌見せコーデを披露山本さんは「Calvin Klein 神戸店」とつづり、5枚の写真を掲載しました。黒いレザージャケットと下着、黒いパンツを合わせたコーディネートの山本さんが写っています。ジャケットから美しいおなかが