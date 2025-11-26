西武の2年目左腕・杉山遥希投手（20）が26日、埼玉県所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の来季年俸700万円でサインした。今季は10月1日のオリックス戦でプロ2度目の先発登板。4回0/3を11安打9失点と炎上した。「昨年1試合、今年1試合と1軍で投げさせてもらって、まだまだ自分の力不足を感じた。もっと進歩しないとこの世界では生き残れない」1軍の打者は「簡単に空振りをしない。一人一人、簡単に抑えられ