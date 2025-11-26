プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンＤ」が26日に開催され、ファームの各賞が表彰された。2025年度イースタン・リーグ記録表彰とスポンサー表彰、優秀選手賞の一覧は以下の通り。◆ 表彰一覧＜イースタン記録表彰＞▼ 最優秀防御率投手賞能登 嵩都（オイシックス新潟）防御率 2.60▼ 最多勝利投手賞能登 嵩都（オイシックス新潟）勝利 12▼ 最多セーブ投手賞泰 勝利（楽天）セーブ30▼ 勝率