オリックスは26日、アンダーソン・エスピノーザ投手、アンドレス・マチャド投手と来季の契約が合意したと発表した。▼ エスピノーザ今季成績：23試 5勝8敗 防2.98「来シーズンもバファローズの一員になれることを大変嬉しく思っています。皆さんの前でプレーするのが待ちきれません。もうすでに皆さんに会えなくて寂しいです。また、私を信頼してくださった球団に心から感謝しています。皆さんのことを心から愛しています。また