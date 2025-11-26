女性専用のフィットネスクラブのカーブス。2025年11月時点で2000店舗を超えており、見かけたことがある人も多いでしょう。そんなカーブスは2025年8月期の決算で売上高が過去最高の約376億円と、順調に業績を伸ばしていると発表しました。 おどろくべきなのは売上の内訳で、なんと約6割が会員向けの物販になっています。本記事では、業績を伸ばし続けているカーブスの基本情報、売上の6割程度を占める物販の