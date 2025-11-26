新大関・安青錦（21）が正式に誕生しました。26日午前に伝達式が行われ、「本日の理事会におきまして、関脇安青錦を全会一致で大関に推挙されましたことをご報告いたします。本日は誠におめでとうございます」と伝えられた安青錦関は「謹んでお受けいたします。大関の名に恥じぬよう、さらに上を目指して精進いたします。本日は誠にありがとうございます」と力強い口上を述べました。ウクライナ出身力士として初優勝を果たした安青