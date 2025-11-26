パリ北部の巨大展示場、Paris-Nord Villepinte。シャルル・ド・ゴール空港に隣接するこの会場で隔年開催される Milipol Paris は、世界各国の警察・治安機関、メーカー、研究者が一堂に会する国際セキュリティ展示会だ。主催はフランス内務省とパリ警視庁、および欧州委員会の後援を受ける COMEXPOSIUM グループ。1970年代にテロ対策関連の専門展示として出発したこのイベントは、現在ではサイバーセキュリティから公共安全、国境