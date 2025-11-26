◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）ファームの選手を表彰する第一部では、巨人の森田駿哉投手がイースタン・リーグ優秀選手賞を受賞した。左肘手術から復活を目指した２年目の今季は、２軍で１５登板７勝５敗、防御率３・３２。７月以降に１軍デビューして１軍では９登板（７先発）で３勝４敗、防御率３・５８だった。来季に向け「１年間い