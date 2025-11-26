同年代の男女が机を並べる職場の場合、「社内」は恋愛相手を見つける場として無視できないでしょう。そこで今回は10代から30代の独身女性197名に聞いたアンケートを参考に「イケメンじゃなくても『ん？なんかいいかも』と同僚に惚れそうになる瞬間」を紹介します。【１】「今朝、早起きしたんだ」と、自分で作った弁当を恥ずかしそうに披露してくれたとき「ちょっとつぶれた玉子焼きが入った素朴なお弁当に胸キュン。料理なんか