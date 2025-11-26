フリーアナウンサーの阿部華也子が、紅葉を楽しむ姿を公開し、反響を呼んでいる。阿部アナは２６日までにインスタグラムに「紅葉を見に京都へ」と題し、ボーダー柄のＹシャツにライトグレーのコートを羽織り、晴れ渡る空の下で深紅に色づいた紅葉を見上げる様子を公開。「癒されました」と感想をつづった。この投稿にはファンから多くの「いいね！」が寄せられている。