◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）今季のプロ野球のタイトル獲得者などを表彰する「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」が２６日、東京都内のホテルで行われ、阪神のドラフト５位・能登嵩都投手（オイシックス）が出席した。今季イースタン・リーグで１２勝（４敗）、防御率２・６０、勝率７割５分で投