ＤｅＮＡの石上泰輝内野手が２６日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、５５０万円増の１５００万円でサインした。今季は７３試合に出場し、打率２割４分１厘、２本塁打１６打点。シーズン後半にかけては遊撃の定位置をつかみ、侍ジャパンにも選出された。来季に向けて「レギュラーとして来年は出たい。打率３割は残したい」と意気込んだ。