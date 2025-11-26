ＤｅＮＡの度会隆輝外野手が２６日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、９００万円増の３５００万円でサインした。今季は８６試合に出場し、打率２割４分１厘、６本塁打２５打点。「去年以上の成績をたくさん残せているところは残せているんですけど、自分の中ではもっとやれるはずと思っているしやらないとダメ。去年今年以上の数字を残せたところはプラス材料にしてチームの勝利、優勝に貢献できるように」と意気込