子どもを虐待している家庭が近くにいると、大声で怒鳴っている声や大きな物音が聞こえてくるなど、自分のことじゃなくても心穏やかではいられないでしょう。その家の子どもだけでなく、自分たちが巻き込まれることもあるかもしれないと感じると、とても放っておくことはできません。近所の虐待が疑われる家庭を児童相談所に通告した人の体験談を描いた漫画『近所のパパママを児相に通告した話』をダイジェストで紹介します。