2日の天皇賞・秋10着後、今週のジャパンC（30日、東京芝2400メートル）に出走予定のブレイディヴェーグ（牝5＝宮田、父ロードカナロア）はここがラストランになる見込み。26日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。前走を合わせ、目いっぱいの仕上げが続いていることからレース後の疲労を考慮し、この一戦を最後に現役を退く可能性が高い、としている。ラストランで23年エリザベス女王杯以来、2度目のG1制覇を目指す。