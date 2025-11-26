老舗フルーツ専門店として愛され続ける新宿高野から、140周年を記念した特別なフルーツジェリー缶が登場します。彩り豊かな果実のおいしさを閉じ込めた人気のジェリー5種に、記念缶限定のマスクメロンジェリーを加えた贅沢なセットは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり♡数量限定の特別パッケージは、見た目の華やかさも魅力。140年の歴史を感じる味わいで、心ときめくスイー