カカオエンターテインメントが、グローバルファンプラットフォームBerrizのMMA2025（メロンミュージックアワード）ファンコミュニティー「MMA2025withBerriz」で、今年全世界ファンが最も愛したアーティストを選定する「Berriz Global Fans Choice」候補を公開し、25日から投票を開始した。同賞は今回新設された賞で、受賞者は来月20日にソウル高尺（コチョク）スカイドームで開かれる「MMA2025」で公開される。海外ファンの投票と