BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）が25日、自身のインスタグラムにセクシーショットを多数アップした。インドネシア・ジャカルタ公演のビハインドショットも含まれており「Indonesia Thank you for always showing up with so much love（インドネシアいつもこんなにたくさんの愛をみせてくれてありがとう）」とのコメントを込めた。BLACKPINKは現在開催中のワールドツアー「DEADLINE」の一環として最近インドネシアで開催された公演