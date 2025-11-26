女優北川景子（39）が26日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。自転車への苦手意識を明かした。2児の母である北川は「意外にも自転車で全力疾走してるっぽい」とイメージを伝えられると、「×」の札を上げて否定。「子供が生まれて電動のものを買ったんですけど、元々自転車がすごく苦手で。真っすぐは大丈夫なんですが、曲がることが…」と打ち明けた。続けて「曲がるのが難しくてフラフラっとして