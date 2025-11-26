私はキョウカ。後追い真っ盛りの息子を抱えながらの夕飯作りは、至難の業。キッチンに入ってくる息子にヒヤヒヤする毎日です。夫にベビーゲートを提案するも、「賃貸だから」と却下されました。息子を見ていてと頼んでも、「育休中はお前がやるべき」の一点張り。料理を頼めば「適材適所」と拒否です。「仕事」という言葉に、私は何も言い返せなくなってしまいます。そして数日後、作り置きおかずがすべてなくなっているのに気づき