J2大分トリニータは25日、竹中穣監督（49）が今季限りで退任することを発表した。竹中監督は、前任の片野坂知宏氏の解任を受けて8月にヘッドコーチから昇格。チームは、J2残留を確定させたが、11月は3連敗と波に乗りきれなかった。竹中監督の通算成績は2勝4分け5敗。今季の大分トリニータの成績は37節を終えて8勝14分け15敗の勝ち点38でリーグ戦16位。竹中監督は「J2残留のミッションを託されたが、37節終了まで確定させること