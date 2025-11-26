ソフトバンクの前田純投手（25）が26日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、1050万円増の年俸1800万円でサインした。（金額は推定）プロ3年目の今季は自身初の開幕ローテーション入り。10試合に登板し、2勝2敗、防御率3・12をマーク。後半は肘を痛めたこともあり、リハビリ組調整が続いたが、飛躍のきっかけをつかむ1年となった。140％アップと大幅昇給をつかみ「前半戦チームに少しでも貢献できたと思